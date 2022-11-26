Туніс приймає Австралію у другому турі чемпіонату світу. Стартові склади й онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.

Зустріч двох андердогів групи D розпочинається о 12:00. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.

Туніс – Австралія: анонс безкомпромісної битви за життя на ЧС-2022

Стартові склади команд на матч Туніс – Австралія:

Туніс: Дахмен – Тальбі, Меріах, Бронн – Абді, Лаїдуні, Скірі, Дрегер – Мсакні, Джебалі, Сліті.

Австралія: Раян – Бехіч, Роулз, Суттар, Карачіч – Макгрі, Муй, Ірвін – Гудвін, Дюк, Лекі.