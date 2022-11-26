Чемпіонат світу-2022. 2 тур. Група D

26 листопада, 12.00. Аль-Джануб, Аль-Вакра

Головний арбітр: Даніель Зіберт (Німеччина)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Той випадок, коли про нічию не може бути й мови. Для обох команд це найреальніший шанс додати у свою скарбничку три очки. Туніс лише на попередньому Мундіалі зумів перервати безвиграшну серію. До того "Орли Карфагену" три турніри не знали смаку перемог. Натомість Австралії лишень належить позбутися своєї антирекордної серії із семи матчів. Загалом "Соккеруз" програли 11 із 17 своїх матчів на чемпіонатах світу (65%).

Туніс втримав нічию з Данією – арбітр не призначив два пенальті, Корнеліус не забив з метра, європейці знов розчарували

Звітна зустріч стане лише третьою в історії протистоянь цих команд. У активі кожної – по перемозі. Щоправда, було це ой як давно. Австралія була сильнішою (3:0) у товариському матчі в 1997 році. Туніс взяв реванш у 2005 в Кубку конфедерацій (2:0). Зараз турнірне становище спонукає продовжити безкомпромісну традицію. Нічия майже позбавить обидві команди шансів на плей-офф. Африканці мають непогані шанси вперше у своїй історії подолати груповий етап чемпіонату світу. У першому турі вони відстояли нічию проти Данії. За ідеального сценарію, Туніс до останнього туру може підійти з чотирма очками в активі та ще й гратиме проти немотивованої Франції. Якщо "Ле бльо" уже вирішать свої завдання, є велика ймовірність побачити ротацію від Дешама. І це буде дуже хороший шанс.

Австралія не має права програвати, бо тоді для неї ЧС-2022 завершиться. Останній тур стане формальністю. Якщо підопічні Грема Арнольда здобудуть перемогу, то, стануть господарями своєї долі. Знову ж, за найкращого сценарію, в останньому турі може виявитися достатньо навіть нічиєї з Данією. Однак навіть тоді підсумковий успіх "Соккеруз" буде чимось дивовижним. Тож варто зосередитися на маленькій цілі.

Орієнтовні склади на матч Туніс – Австралія

Туніс: Дахмен – Дрегер, Тальбі, Бронн, Абді – Лаїдуні, Скірі, Шаалалі – Джебалі, Хазрі, Мсакні

Австралія: Раян – Аткінсон, Суттар, Роулз, Бехіч – Дюк, Муй, Хрустіч, Ірвін, Лекі – Гудвін

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Хоча перемога – головне завдання для обох команд, не варто очікувати на видовищний атакувальний футбол. Ймовірно, гра триватиме до першого гола. Той, хто його заб'є, закриється в захисті й спробує утримати рахунок. У першому турі і Туніс, і Австралія грали другим номером – володіння м'ячем було 38,7% та 37,6% відповідно. Щоправда, "Орли Карфагену" моментами дуже непогано атакували. Словом, мають потенціал до гри першим номером. Зрештою, не варто відкидати варіант, що все завершиться "сухою" нічиєю. На жаль, на цьому чемпіонаті світу це вже стає традицією.