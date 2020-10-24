Поле покрыл густой туман, поэтому игроки долго не могли разглядеть чужие ворота. Лишь на 33 минуте Линетти вывел Торино вперед. Второй тайм получился значительно живее.

Туман едва не сорвал матч Серии А – Сассуоло потерял шанс стать лидером, спасшись в перестрелке с шестью голами

Джуричич эффектным ударом пяткой восстановил равновесие, но бомбардир Торино Белотти вернул своей команде преимущество. Последние 15 минут стали для "быков" настоящей трагедией. Лукич забил третий мяч, и сомнений в победе гостей почти не осталось. Впрочем, безумный Сассуоло шокировал соперника за две минуты. На 85-ой Кирико пушечным ударом попал точно в девятку, а на 85-й Капуто установил окончательный счет – 3:3.