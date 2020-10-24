Поле покрив густий туман, тому гравці довго не могли розгледіти чужі ворота. Лише на 33 хвилині Лінетті вивів Торіно вперед. Другий тайм вийшов значно жвавішим.

Туман ледь не зірвав матч Серії А – Сассуоло втратив шанс стати лідером, врятувавшись у перестрілці з шістьма голами

Джурічіч ефектним ударом п'ятою відновив рівновагу, але бомбардир Торіно Белотті повернув своїй команді перевагу. Останні 15 хвилин стали для "биків" справжньою трагедією. Лукіч забив третій м'яч, і сумнівів у перемозі гостей майже не залишилося. Втім, шалений Сассуоло шокував суперника за дві хвилини. На 84-ій Кірікеш гарматним ударом поцілив точно у дев'ятку, а на 85-й Капуто встановив остаточний рахунок – 3:3.