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Тулуза получила нового владельца – президентом клуба стал экс-функционер Ливерпуля

20 июля 22:24 - Читати українською
Тулуза получила нового владельца – президентом клуба стал экс-функционер Ливерпуля
Тулуза получила нового владельца / официальный сайт клуба

Французская Тулуза объявила о смене собственника. Новым президентом клуба стал Дамьен Коммоли, ранее работавший в АПЛ.

Американские инвесторы приобрели пакет акций Тулузы. Инвестиционная группа RedBird Capital Partners стала владельцем 85% акций, информирует официальный сайт клуба.

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Уже экс-владелец Тулузы Оливье Садран сохранил лишь 15% акций и останется членом совета директоров клуба. Новым президентом Тулузы стал 47-летний Дамьен Коммоли – бывший спортивный директор Тоттенхэма и Ливерпуля, который успел поработать еще и в Арсенале и Фенербахче.

Интересно, что по итогам досрочно завершенного сезона 2019/20 Тулуза заняла последнее место в Лиге 1 и вылетела в низший дивизион.

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