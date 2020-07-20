Тулуза получила нового владельца – президентом клуба стал экс-функционер Ливерпуля

Французская Тулуза объявила о смене собственника. Новым президентом клуба стал Дамьен Коммоли, ранее работавший в АПЛ.
Американские инвесторы приобрели пакет акций Тулузы. Инвестиционная группа RedBird Capital Partners стала владельцем 85% акций, информирует официальный сайт клуба.
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Уже экс-владелец Тулузы Оливье Садран сохранил лишь 15% акций и останется членом совета директоров клуба. Новым президентом Тулузы стал 47-летний Дамьен Коммоли – бывший спортивный директор Тоттенхэма и Ливерпуля, который успел поработать еще и в Арсенале и Фенербахче.
Интересно, что по итогам досрочно завершенного сезона 2019/20 Тулуза заняла последнее место в Лиге 1 и вылетела в низший дивизион.
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