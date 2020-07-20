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Тулуза отримала нового власника – президентом клубу став екс-функціонер Ліверпуля

22:24 - Читать на русском
Тулуза отримала нового власника – президентом клубу став екс-функціонер Ліверпуля
Тулуза отримала нового власника / офіційний сайт клубу

Французька Тулуза оголосила про зміну власника. Новим президентом клубу став Дам'єн Коммолі, який раніше працював в АПЛ.

Американські інвестори придбали пакет акцій Тулузи. Інвестиційна група RedBird Capital Partners стала власником 85% акцій, інформує офіційний сайт клубу.

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Вже екс-власник Тулузи Олів'є Садран зберіг лише 15% акцій та залишиться членом Ради директорів клубу. Новим президентом Тулузи став 47-річний Дам'єн Коммолі – колишній спортивний директор Тоттенхема та Ліверпуля, який встиг попрацювати ще й в Арсеналі та Фенербахче.

Цікаво, що за підсумками достроково завершеного сезону 2019/20 Тулуза посіла останнє місце в Лізі 1 та вилетіла у нижчий дивізіон.

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