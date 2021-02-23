Наставник лондонского Челси Томас Тухель оформил интересное свершение со стартовым свистком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Немец стал вторым специалистом в истории, руководивший двумя командами в течение одного сезона ЛЧ, сообщает Opta Sports.

Атлетико – Челси: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Тухель повторил достижение Рональда Кумана образца кампании 2007/08. Нынешний наставник испанской Барселоны тогда успел поработать с нидерландским ПСВ и Валенсией. В свою очередь Тухель начал нынешний сезон в статусе главного тренера французского ПСЖ, а в январе возглавил Челси.

Ранее коуч "пенсионеров" установил клубный рекорд Челси уже в дебютном матче АПЛ.

Златан не врятував Мілан від приниження, зіпсований рекорд Мессі, провали Баварії, Ліверпуля і ПСЖ – огляд вікенду