Мюнхенский клуб все же задумывается о возможности смены тренера после неубедительного старта сезона.

Руководство Баварии в лице Оливера Кана на словах доверяет Нагельсманну, однако в Германии все же не исключают возможности смены тренера. Бавария посредственно стартовала в чемпионате Германии – только 5 место и 4-матчевая серия без побед. И это после десяти подряд чемпионских титулов.

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Основным кандидатом является ныне безработный Томас Тухель, кандидатуру которого в Мюнхене серьезно рассматривали еще в 2018 году. Тот факт, что один из лучших немецких тренеров вдруг стал доступным, должен напрячь нынешнего наставника "ротен", сообщает Bild.

До переговоров пока не дошло, однако спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич является большим поклонником работы Томаса. Если Юлиан Нагельсманн не стабилизирует ситуацию до перерыва на ЧМ-2022, шансы на смену тренеру серьезно возрастут.

Недавно 49-летний Тухель был уволен из Челси, а прежде работал в ПСЖ, Боруссии Дортмунд и Майнце. В должности наставника лондонцев выиграл Лигу чемпионов 2020/21, обыграв в финале Манчестер Сити.

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