"Красные дьяволы" все еще рассматривают вариант с Томасом Тухелем, утверждает журналист Bild Кристиан Фальк. Немецкий специалист якобы тоже не против сотрудничества.

"Я пришел в ПСЖ не для того, чтобы играть в Лиге Европы": Неймар – о спасительной победе над Манчестер Юнайтед

Нынешний сезон Тухеля с ПСЖ складывается неоднозначно, а конфликт со спортивным директором, Леонардо, только добавляет головной боли. Впрочем, положение парижан в чемпионате и Лиге чемпионов довольно перспективное – лидерство и почти гарантированный плей-офф. Интересно, что в последнем туре ЛЧ подопечные Тухеля обыграли именно Манчестер Юнайтед.

Добавим, что действующий контракт немца с ПСЖ рассчитан до лета 2021-го, а у Сульшера с Манчестер Юнайтед – на год дольше.

Помста з минулого для Реала та Ман Юнайтед, нова німецька класика та дербі Північного Лондона: топ-5 матчів євровікенду