Тухель дал зеленый свет на продажу Кавани

Форвард парижан Эдинсон Кавани, похоже, летом покинет ПСЖ.

Как стало известно Le Parisien, главный тренер ПСЖ Томас Тухель согласился расстаться с Эдинсон Кавани. Ожидается, что парижане отпустят уругвайского нападающего во время летнего трансферного окна.

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Сообщается, что ПСЖ будет рассматривать любое предложение по Кавани, которое превышает 40 млн евро. В текущем сезоне Эдинсон сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 8 голевых передач. Контракт уругвайца с клубом действует до лета 2020 года.

К слову, 32-летний игрок перешел в ПСЖ с Наполи летом 2013-го года за 64 млн евро.

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