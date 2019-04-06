Тухель дав зелене світло на продаж Кавані

Форвард парижан Едінсон Кавані, схоже, влітку покине ПСЖ.

Як стало відомо Le Parisien, головний тренер ПСЖ Томас Тухель погодився попрощатися з Едінсоном Кавані. Очікується, що парижани відпустять уругвайського нападника під час літнього трансферного вікна.

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Повідомляється, що ПСЖ буде розглядати будь-яку пропозиції щодо Кавані, яка перевищує 40 млн євро. У поточному сезоні Едінсон зіграв 27 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 8 гольових передач. Контракт уругвайця з клубом діє до літа 2020 року.

До слова, 32-річний гравець перейшов у ПСЖ із Наполі влітку 2013-го року за 64 млн євро.

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