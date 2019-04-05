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ПСЖ нацелился на Де Хеа – парижане готовы платить голкиперу космическую зарплату

11:15 62 Читати українською
ПСЖ нацелился на Де Хеа – парижане готовы платить голкиперу космическую зарплату
Давид Де Хеа / Фото Diario AS

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа может перебраться в Париж.

Один из лучших голкиперов современности Давид Де Хеа попал в круг интересов ПСЖ, сообщает Daily Mail.

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Руководство Манчестер Юнайтед не готово утолить финансовые аппетиты испанского вратаря, который хочет получать около 350 тысяч фунтов в неделю. В Париже не видят проблемы в такой сумме, поэтому Давид может серьезно задуматься над переходом.

Действующее соглашение игрока с МЮ заканчивается летом.

В текущем сезоне АПЛ Де Хеа провел 32 матча, из которых 7 были сухими.

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