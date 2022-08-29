Тренеры ведущих английских клубов напомнили миру о войне в Украине и необходимости поддержки нашего народа.

10 тренеров АПЛ продемонстрировали свою солидарность с украинским народом в 4 туре чемпионата. Они вышли на матчи с сине-желтыми значками в виде сердечек.

Фрэнк Лэмпард (Эвертон)

Микель Артета (Арсенал)

Джесси Марш (Лидс)

Скотт Паркер (Борнмут)

Томас Тухель (Челси)

Томас Франк (Брентфорд)

Эдди Хау (Ньюкасл)

Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон)

Брендан Роджерс (Лестер)

Марку Силва (Фулхэм)

Пройшло пів року з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Наші герої мужньо боронять землі від загарбників, а цивілізований світ нас підтримує.

АПЛ з перших днів взяла чітку проукраїнську позицію. Англійські клуби збирають кошти для допомоги постраждалим українцям, а на трибунах постійно з'являються синьо-жовті банери.