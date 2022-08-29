Тренери провідних англійських клубів нагадали світу про війну в Україні та необхідність підтримки нашого народу.

10 тренерів АПЛ продемонстрували свою солідарність з українським народом у 4 турі чемпіонату. Вони вийшли на матчі з синьо-жовтими значками у вигляді сердечок.

Френк Лемпард (Евертон)

Мікель Артета (Арсенал)

Джессі Марш (Лідс)

Скотт Паркер (Борнмут)

Томас Тухель (Челсі)

Томас Франк (Брентфорд)

Едді Хау (Ньюкасл)

Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон)

Брендан Роджерс (Лестер)

Марку Сілва (Фулхем)

Пройшло пів року з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Наші герої мужньо боронять землі від загарбників, а цивілізований світ нас підтримує.

АПЛ з перших днів взяла чітку проукраїнську позицію. Англійські клуби збирають кошти для допомоги постраждалим українцям, а на трибунах постійно з'являються синьо-жовті банери.