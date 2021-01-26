"Так важко бачити, як мрія наближається до кінця. Але я славлю Бога за те, що допоміг мені здійснити цю життєву мрію – одягнути футболку Манчестер Юнайтед і представляти цей великий клуб. Це справді була честь, яку я завжди буду плекати і дякувати за неї.

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Дякую тренеру за те, що довіряв мені, хоча це не кожен зробив би. Спасибі дивовижним товаришам по команді, я буду сумувати за вами. Хлопці, це було завжди весело, я з нетерпінням чекав тренувань з усіма вами. І я молюсь, щоб цього року ми виграли лігу та Кубок Англії. Для найкращих уболівальників у світі – я буду сумувати за вами, але чутиму ваші голоси навіть здалеку. Ми не можемо дочекатися, коли ви всі повернетесь на трибуни. Я назавжди залишуся фаном Манчестер Юнайтед. Колись червоний, назавжди червоний. Дякую Манчестер Юнайтед, і хай Бог вас благословить", – написав Ігало в Instagram.

Додамо, що Манчестер Юнайтед рік тому орендував нігерійця у Шанхай Шеньхуа. Нападник провів у футболці "червоних дияволів" 23 матчі, відзначився 5 голами та одним асистом.

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