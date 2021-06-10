Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал, трудно ли ему работать под руководством Андрея Шевченко, с которым в свое время приходилось выходить на поле.

"Я играл против Шевченко, когда он выступал за Динамо. Мы вместе играли в национальной сборной. Потом Андрей Николаевич стал главным тренером. Это изменило отношение.

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Трудно, когда твой босс – партнер, который стал тренером. Ты уважаешь его по-другому. Как игрок – он лидер и легенда в Украине. Как тренер – человек с большими амбициями, придерживается строгой дисциплины. Он всегда хочет побеждать и не важно, с кем мы играем", – сказал Степаненко в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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