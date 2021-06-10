Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о своем самочувствии перед первым матчем на Евро-2020 с Нидерландами, а также оценил новую игровую форму.

"Сейчас, по приезду в Бухарест, целенаправленно готовимся к первому матчу. Мое состояние? Если я приехал сюда, значит я себя нормально чувствую. Если бы не был готов играть, я бы не приехал.

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Обсуждали с ребятами, кто фаворит чемпионата. Ежегодно одни и те же фавориты. Серьезная группа – Германия, Португалия, Франция, Венгрия. Это очень серьезные команды. У Испании есть определенные проблемы. Фавориты каждого турнира одни и те же, но, надеюсь, будут сюрпризы. Форма нам очень нравится. Дизайн классный. Я думаю, всем понравилась, не только в Украине, но и во всей Европе и в мире. Классная карта на груди", – цитирует Тараса Степаненко Sport.ua.

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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