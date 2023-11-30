В жеребьевке 1/8 финала Кубка Португалии участвовали девять клубов элитного дивизиона, шесть клубов второго дивизиона и один – третьего. Процесс жеребьёвки был "свободным": команды не были разделены на сеяных и несеяных.

Камбэк против Трубина в видеообзоре матча Бенфика – Интер – 3:3

Как информирует Mais Futebol, Бенфике попалась Брага, которая в этом розыгрыше Лиги чемпионов занимает третье место в группе с Реалом и Наполи. "Канониры" забили в ворота "сливочных" в очных встречах (1:2, 0:3).

"Орлы" примут Брагу на своём поле, матчи этой стадии Кубка состоят из одного матча.

Порту сыграет на выезде с Эшторилом, а Спортинг примет на своём поле Тонделу. Матчи запланированы на 9-11 января 2024 года.

Трубин пропустил от Интера трижды – Бенфика потеряла преимущество 3:0 в драме с удалением под ливнем