Голкипер Шахтера Анатолий Трубин попал на радары Марселя, сообщает Score.fr.

Агенты Трубина и еще нескольких игроков сборной Украины посетили Норвич

Серебряный призер первенства находится в поисках конкурента Пау Лопесу, которого Хорхе Сампаоли в прошлом сезоне сделал номером один. Уход Стива Манданды в Ренн несколько обострил вратарскую проблему. Несмотря на то, что 27-летний испанец в последнее время демонстрировал все меньшую уверенность на последнем рубеже, тренер не ставит его статус в качестве основного под вопрос.

Однако источник отмечает, что руководство французского клуба рассматривает сразу несколько кандидатур, среди которых два француза, на позицию вратаря №2 – Альбан Лафон (Нант) и Поль Бернардони (Бордо), испанец Рубен Бланко (Сельта), американец Мэтт Тернер (Арсенал) и украинец Анатолий Трубин. Следовательно, приход как минимум последнего маловероятен.

Напомним, Анатолий дебютировал за Шахтер 26 мая 2019 года, став самым молодым вратарем в истории "горняков". Всего 20-летний вратарь отыграл за донецкий клуб 56 матчей. Также на его счету 2 поединка за сборную Украины.

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