Конопля, Бондарь и Трубин с одноклубниками / Сайт Шахтера

Представители компании посетили Кэрроу Роуд, домашний стадион Норвича. Об этом агентство сообщило в Instagram. Остальные детали неизвестны.

Среди известных клиентов Part of the Game можно выделить голкипера Анатолия Трубина, защитников Ефима Коноплю, Валерия Бондаря, хавбека Дмитрия Криськива (все – Шахтер) и защитника Тараса Качарабу (Славия Прага).

Отметим, Норвич прошлый сезон проводил в АПЛ, но по его итогам занял последнюю строчку и снова вылетел в Чемпионшип.