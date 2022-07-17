Агенты Трубина и еще нескольких игроков сборной Украины посетили Норвич
20:24 - Читати українською
Представители украинского футбольного агентства Part of the Game посетили клуб из Чемпионшипа.
Представители компании посетили Кэрроу Роуд, домашний стадион Норвича. Об этом агентство сообщило в Instagram. Остальные детали неизвестны.
Среди известных клиентов Part of the Game можно выделить голкипера Анатолия Трубина, защитников Ефима Коноплю, Валерия Бондаря, хавбека Дмитрия Криськива (все – Шахтер) и защитника Тараса Качарабу (Славия Прага).
Отметим, Норвич прошлый сезон проводил в АПЛ, но по его итогам занял последнюю строчку и снова вылетел в Чемпионшип.
Клиенты Part of the Game:
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter