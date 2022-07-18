Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін потрапив на радари Марселя, повідомляє Score.fr.

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Срібний призер першості перебуває у пошуках конкурента Пау Лопесу, якого Хорхе Сампаолі минулого сезону зробив номером один. Відхід Стіва Манданди у Ренн загострив воротарську проблему. Незважаючи на те, що 27-річний іспанець останнім часом демонстрував все меншу впевненість на останньому рубежі, тренер не ставить його місце як основного під сумнів.

Однак джерело зазначає, що керівництво французького клубу розглядає одразу декілька кандидатур, серед яких двоє французів, на позицію воротаря №2 – Альбан Лафон (Нант) і Поль Бернардоні (Бордо), іспанець Рубен Бланко (Сельта), американець Метт Тернер (Арсенал) і українець Анатолій Трубін. Відтак прихід як мінімум останнього є малоймовірним. Фаворитом ж називають Бланко.

Нагадаємо, Анатолій дебютував за Шахтар 26 травня 2019 року, ставши наймолодшим воротарем в історії "гірників". Усього 20-річний воротар відіграв за донецький клуб 56 матчів. Також на його рахунку 2 поєдинки за збірну України.

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