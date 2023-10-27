Несмотря на то, что Бенфика не набрала ни одного очка в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, Трубин является лидером турнира по количеству голов, от которых он предотвратил собственную команду – 3,08.

Катастрофа Трубина и компании в видеообзоре матча Бенфика – Реал Сосьедад – 0:1

Если бы не игра Анатолия, "орлы" могли бы пропустить как минимум на 3 гола больше. Второе место по этому показателю у вратаря Црвены Звезды Омри Глейзера (2,82). Далее идет Антони Расиоппи (2,55), Грегор Кобель (2,17) и Ник Поуп (1,99).

Напомним, что Бенфика оказалась в группе D с Интером, Реал Сосьедадом и Зальцбургом. Португальцы занимают последнюю строчку с 0 набранных очков.

Бенфика продолжила ужасную серию в Лиге чемпионов и оказалась на дне – Трубин совершил красивый сейв, но этого было мало