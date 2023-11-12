Экстракляса, 15 тур

Погонь – Ракув – 1:1

Голы: Горгон, 67 – Новак, 54

Гости открыли счет в начале второго тайма благодаря Новаку, но для него все сделал Кочергин. Владислав в штрафной площадке в стиле Зидана обработал передачу с фланга и элегантно выкатил одноклубнику под удар. Просто феноменальный ассист.

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К сожалению, это не помогло команде украинца. Вскоре Ракув позволил сопернику отыграться, матч так и завершился вничью. Для Кочергина это уже десятое результативное действие в нынешнем сезоне. За 27 матчей на клубном уровне Владислав забил 6 голов и отдал 4 ассиста.