Бенфика в поединке 15-го тура чемпионата Португалии несмотря на разгромный счет одержала непростую победу над Фамаликаном (3:0). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Несмотря на мощный старт Бенфика смогла распаковать ворота Фамаликана лишь в середине первого тайма – Невеш выкатил на Рафу Силву, а тот пасом нашел Кабрала в центре вратарской.

Трубин помог Бенфике добыть обманчивый разгром в Примейра-лиге – украинец выдал феерию и стал ключом к успеху

После перерыва картина изменилась – гости взялись обстреливать ворота "орлов" и только самоотверженная игра Анатолия Трубина позволяла хозяевам сохранять минимальное преимущество. Именно сейвы украинца не позволили Фамаликану воплотить свое преимущество в забитый гол. Нервная концовка матча завершилась голом Силвы. Бенфика расслабилась и добила соперника усилиями Мусы. Непростая победа принесла подопечным Рогера Шмидта первую строчку Примейра-лиге.