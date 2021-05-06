Анатолий Трубин признан лучшим представителем Шахтера в апреле по версии фанатов. Об этом информирует официальный сайт дончан.

Трубин стал объектом интереса топ-клубов Италии и Франции, – агент

19-летний голкипер набрал 5,7 тысяч голосов. Преимущество над вторым и третьим местом более чем солидное. Жуниор Мораес получил поддержку от 2,2 тысяч болельщиков, а Майкон – от 653-х.

К слову, в апреле "горняки" потеряли шансы на чемпионство. Трубин успел провести 4 матча, в которых пропустил 3 мяча (от Динамо и Александрии). А поединки с Ворсклой и Мариуполем Анатолий провел на ноль.

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