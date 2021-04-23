"Успешная игра в Лиге Чемпионов, которую провел Трубин, воспользовавшись предоставленным клубом шансом, повысила интерес к молодому таланту.

Трубин может заменить в Милане "капризного" Доннарумму

Реальный интерес топ-клубов Италии и Франции к украинцу является фактом. Также фактом является и то, что Шахтер вряд ли захочет расставаться в ближайшее время с этим талантом", – цитирует Великих Meta Ratings.

К слову, ранее интерес к Анатолию Трубину проявляли, в частности, Интер и Милан. Контракт вратаря с Шахтером рассчитан до лета 2024-го, цена за Transfermarkt – 7 млн ​​евро. Юный голкипер провел 26 матчей в текущем сезоне, 12 из которых отстоял на ноль.

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо