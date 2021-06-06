Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин проводит специальные упражнения с мячом, чтобы как можно быстрее избавиться от болевых ощущений.

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин продолжает жаловаться на проблемы с плечом.

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В комментарии YouTube-каналу vZbirna он признался, что травма дает о себе знать, но он продолжает восстановление. Перед спарринг с Кипром подопечные Шевченко провели тренировку в тренажерном зале – Трубин работал индивидуально и проводил довольно специфическое упражнение с мячом.

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.

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