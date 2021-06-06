Экс-защитник "сине-желтых" Виталий Мандзюк верит в национальную команду и считает, что выйти из группы украинцам вполне по силам.

"Выход из группы – это минимум, что должна сделать эта сборная Украины. Дальше давать прогнозы сложно.

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Хотя мне бы очень хотелось увидеть нашу команду в полуфинале Евро. Но каждая игра – это новая история, поэтому мы можем только гадать, кто и как выступит...

У Андрея Шевченко в рукаве серьезный козырь – молодой и сплоченный коллектив. У команды есть свой стиль, футболисты понимают, что от них требует наставник, а это очень важно", – сказал Мандзюк в комментарии Zbirna.com.

Напомним, завершающий спарринг перед стартом Евро-2020 сборная Украины проведет уже в понедельник, 7 июня, в Харькове против Кипра. Начало встречи в 19:00.

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