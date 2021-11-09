Трубин озвучил задачу-минимум на матчи отбора Евро-2023 с македонцами и боснийцами
Голкипер Шахтера Анатолий Трубин уверен, что в матчах с Северной Македонией и Сербией молодежка просто обязана максимально пополнить свой очковый багаж.
"Нужно побеждать в двух играх, чтобы оторваться от своих преследователей и стремиться занять первое место.
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Будем показывать свой футбол и пытаться завоевать максимум очков", – сказал Трубин в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, матч против македонцев состоится 11 ноября в Скопье, а 16 ноября молодежка примет сборную Сербии U-21 во Львове. В группе H лидирует Франция (10 очков), далее следуют Украина (9 пунктов) и Северная Македония (5 баллов).
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