Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін впевнений, що у матчах з Північною Македонією та Сербією молодіжка просто зобов'язана максимально поповнити свій очковий багаж.

"Потрібно перемагати в двох іграх, щоб відірватися від своїх переслідувачів і прагнути посісти перше місце.

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Будемо показувати свій футбол і намагатися здобути максимум очок", – сказав Трубін у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, матч проти македонців відбудеться 11 листопада у Скоп'є, а 16 листопада молодіжка прийме збірну Сербії U-21 у Львові. Наразі в групі H лідирує Франція (10 очок), далі йдуть Україна (9 пунктів) і Північна Македонія (5 балів).

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