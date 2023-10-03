"Очень тяжело будет уйти из Шахтера": Трубин спрогнозировал следующий трансфер "горняков" на выход
Вратарь Бенфики Анатолий Трубин поделился мыслями относительно того, кто из игроков Шахтера следующим может отправиться в Европу.
"Кто будет следующим игроком Шахтера, который перейдет в Европу? Все говорят, что Судаков. Но ему будет очень тяжело уйти из Шахтера. Это, видимо, нужны какие-то космические деньги за него. Шахтер просто так его не отпустит.
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Судаков хочет поиграть в топ-чемпионате? 100%. Где я его вижу? Нужен клуб, у которого есть деньги. Пусть это будет Англия. Челси? Нет. Эвертон тоже нет, они, наверное, не смогут за него заплатить", – поделился Трубин в интервью Sportarena.
Добавим, что Судаков провел 7 матчей за Шахтер в этом сезоне, отметившись 2 голами. Transfermarkt оценивает хавбека в 15 млн евро.