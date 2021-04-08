Мілан продовжує пильно стежити за 19-річним українцем, повідомляє CalcioLine.

Трубін як наступник Хандановіча: Інтер хоче повторити історію легенди, а за голкіпера Шахтаря грають два фактори

"Россонері" ніяк не можуть досягнути компромісу щодо контракту Джанлуїджі Доннарумми, який вимагає 10 млн євро на рік. Суперзірка Мілана може влітку піти на правах вільного агента, тому клубу доведеться оперативно шукати заміну. Трубін – один з варіантів. Раніше інтерес до молодого українця приписували ще й Інтеру. Контракт воротаря з Шахтарем розрахований до літа 2024 року, ціна за Transfermarkt – 7 млн євро.

Додамо, що Трубін провів 24 матчі у поточному сезоні, пропустив 24 голи та 12 разів вберіг ворота "сухими". Нещодавно голкіпер "гірників" дебютував за збірну України в матчі проти Казахстану (1:1).

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