Определился первый новичок, который присоединится к французской элите в сезоне 2021/22.

Труа в поединке 37-го тура Лиги 2 уверенно одолел Дюнкерк со счетом 2:0. Эта победа подарила не только три очка в актив, но и досрочный триумф во втором дивизионе Франции.

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Команда стала недосягаемой на вершине, гарантировав себе возвращение в элиту. Сейчас преимущество над второй ступенью за тур до конца составляет 5 очков. Заметим, Труа покинул Лигу 1 по итогам сезона 2017/18.

Интересно, что к коллективу в день своего 20-летия (1 июля) присоединится форвард Руха и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич. О трансфере было объявлено еще в марте.

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