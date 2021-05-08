Определился первый коллектив, который присоединится к розыгрышу Примеры в следующем сезоне.

Эспаньол расписал нулевую ничью с Сарагосой в 38-м туре Сегунды, что позволило "бело-синим" гарантировать себе повышение в классе.

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Сейчас в Эспаньола 78 зачетных баллов и первая ступенька за 4 игровых дня до окончания текущей кампании. За эти туры "попугаи" уже точно не опустятся ниже второго места, которое дает прямую путевку в Примеру.

Заметим, для возвращения в испанскую элиту команде из Барселоны понадобилось всего 10 месяцев. В прошлом году "бело-синие" вылетели в Сегунду с последней ступеньки.

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