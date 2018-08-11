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Трояновский: Львов грамотно оборонялся двумя линиями

12:13 16 Читати українською
Трояновский: Львов грамотно оборонялся двумя линиями
Евгений Трояновский / ФК Олимпик

Полузащитник донецкого Олимпика Евгений Трояновский прокомментировал результативную ничью в матче с ФК Львов.

"Тренер просил больше обострять, лезть в штрафную и создавать острые моменты. Нужно было переломить ход встречи. Но сделать это было очень сложно, соперник сел в оборону, грамотно оборонялся двумя линиями. Мы мало били по воротам и не создавали опасных моментов в нужном количестве.

Олимпик – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

Этот матч напомнил нашу игру в Одессе с Черноморцем в первом туре. Тогда мы тоже все 90 минут атаковали, имели огромное преимущество и хотели выиграть, но результат на табло", – цитирует Трояновского официальный сайт Олимпика.

Украина4 тур

Олимпик - Львов: Пятница 10 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 1
Львов
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Евгений Трояновский Евгений Трояновский Олимпик Олимпик Олимпик - Львов
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