Трояновский: Львов грамотно оборонялся двумя линиями

Полузащитник донецкого Олимпика Евгений Трояновский прокомментировал результативную ничью в матче с ФК Львов.

"Тренер просил больше обострять, лезть в штрафную и создавать острые моменты. Нужно было переломить ход встречи. Но сделать это было очень сложно, соперник сел в оборону, грамотно оборонялся двумя линиями. Мы мало били по воротам и не создавали опасных моментов в нужном количестве.

Олимпик – Львов – 1:1 – видео голов и обзор матча

Этот матч напомнил нашу игру в Одессе с Черноморцем в первом туре. Тогда мы тоже все 90 минут атаковали, имели огромное преимущество и хотели выиграть, но результат на табло", – цитирует Трояновского официальный сайт Олимпика.