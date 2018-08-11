Трояновський: Львів грамотно оборонявся двома лініями

Півзахисник донецького Олімпіка Євген Трояновський прокоментував результативну нічию у матчі з ФК Львів.

"Тренер просив більше загострювати, лізти в штрафну і створювати гострі моменти. Потрібно було переломити хід зустрічі. Але зробити це було дуже складно, суперник сів в оборону, грамотно оборонявся двома лініями. Ми мало били по воротах і не створювали небезпечних моментів в потрібній кількості.

Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Цей матч нагадав нашу гру в Одесі з Чорноморцем в першому турі. Тоді ми теж всі 90 хвилин атакували, мали величезну перевагу і хотіли виграти, але результат на табло", – цитує Трояновського офіційний сайт Олімпіка.