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Трояновський: Львів грамотно оборонявся двома лініями

12:13 63 Читать на русском
Трояновський: Львів грамотно оборонявся двома лініями
Євген Трояновський / ФК Олімпік

Півзахисник донецького Олімпіка Євген Трояновський прокоментував результативну нічию у матчі з ФК Львів.

"Тренер просив більше загострювати, лізти в штрафну і створювати гострі моменти. Потрібно було переломити хід зустрічі. Але зробити це було дуже складно, суперник сів в оборону, грамотно оборонявся двома лініями. Ми мало били по воротах і не створювали небезпечних моментів в потрібній кількості.

Олімпік – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Цей матч нагадав нашу гру в Одесі з Чорноморцем в першому турі. Тоді ми теж всі 90 хвилин атакували, мали величезну перевагу і хотіли виграти, але результат на табло", – цитує Трояновського офіційний сайт Олімпіка.

Україна4 тур

Олімпік - Львів: П'ятниця 10 серпня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 1
Львів
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Теги
Євген Трояновський Євген Трояновський Олімпік Олімпік Олімпік - Львів
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