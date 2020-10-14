"Если вы трижды ведете в счете, то можете рассчитывать на победу. Мы провели очень хороший первый тайм, избегали ошибок и были эффективными, что не получалось в последних матчах. Впрочем, это все же Германия. Жаль, что этот результат почти не поможет нам, ведь Украина победила", – цитирует голкипера швейцарцев Яна Зоммера официальный сайт УЕФА.

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"Мы приехали в Германию и забили три гола, чем можем гордиться. Но трудно осознавать, что ты не получишь три очка, которые вполне заслужил. Еще труднее из-за победы Украины над Испанией. Сейчас мы должны выиграть обе следующие игры без вопросов", – дополнил партнера защитник Сильван Видмер.

Добавим, что после 4 туров немцы делят с Украиной второе место группы 4 в Лиге наций, уступая Испании одним пунктом (6 против 7-ми). Швейцария с двумя очками – последняя.

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