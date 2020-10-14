"Якщо ви тричі ведете в рахунку, то можете розраховувати на перемогу. Ми провели дуже хороший перший тайм, уникали помилок і були ефективними, що не виходило в останніх матчах. Втім, це все ж Німеччина. Шкода, що цей результат майже не допоможе нам, адже Україна перемогла", – цитує голкіпера швейцарців Яна Зоммера офіційний сайт УЄФА.

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"Ми приїхали до Німеччини і забили три голи, чим можемо пишатися. Але важко усвідомлювати, що ти не отримаєш три очки, які цілком заслужив. Ще важче через перемогу Україні над Іспанією. Зараз ми маємо виграти обидві наступні гри без жодних питань", – доповнив партнера захисник Сільван Відмер.

Додамо, що після 4 турів німці ділять з Україною другу сходинку групи 4 в Лізі націй, поступаючись Іспанії одним пунктом (6 проти 7-ми). Швейцарія з двома очками – найгірша.

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