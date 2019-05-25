Триумф Миная и разочарование Черкащины-Академии – последний тур Второй лиги

Заключительные матчи Второй лиги подарили невероятную гамму эмоций командам, которые боролись за повышение в классе.

Вторая лига, 27-й тур

Верес – Черкасская-Академия – 2: 1

Голы: Евдокимов, 45+1, Гребенюк, 80 – Сторхус, 65

Калуш – Буковина – 1: 3

Голы: Скакун, 47 – Квачов, 37, Галенко, 49, Василе, 64

Удаление: Кабанюк, 84 (Калуш)

Мир – Никополь – 3: 2

Голы: Доценко, 7, Богданов, 18 Доценко, 88 – Твердух, 18 Люсик, 45

Нива Т – Минай – 1: 2

Голы: Хохлов, 90 + 4 – Пиняшко, 4, Нуриев, 63

Николаев 2 – Горняк – 1: 3

Голы: Сахацкий, 24 – Кателин, 35, Нерубенко, 67, Голуб, 73

Подолье – Нива В – 1: 1

Голы: Каверин, 79 – Адаменко, 89

Реал Фарма – Кремень – 1: 4

Голы: Горбовский, 10 – Сафонов, 4, Черний 83, 89, 90

Таврия – Металлург – 1: 3

Голы: Соколан, 10 Кушнир, 87 (аг) – Воронченко, 54, Сарапо, 75

Чайка – Полесье – 1: 3

Голы: Сухенко, 7 – Суханов, 4, 41, Савченко, 53

Энергия – Кристалл – 0: 0

Если в группе Б имя обладателя путевки в Первую лигу было известно заранее, то в группе А заключительный тур чемпионата стал настоящей драмой. Черкасская-Академия опережала закарпатский Минай на два пункта и ей вполне могло хватить ничьей, чтобы удержать лидерство. Впрочем, команда не смогла добыть даже очко в матче против Вереса.

Первая лига: Днепр-1 уверенно побеждает Николаев, Рух крушит Сумы, а Колос и Волынь добывают путевки в плей-офф

Этим тут же воспользовался главный соперник, победивший тернопольской Ниву и вырвавший право на повышение в классе. Таким образом, напрямую вышли в Первую лигу Кремень и Минай, а Черкасская-Академия и Металлург станут участниками плей-офф.