Три украинца попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20 по версии УЕФА

Сразу три игрока киевского Динамо признаны одними из лучших в первых трех турах Лиги Европы.

Артем Шабанов, Виталий Миколенко и Виктор Цыганков попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Шабанов занял 14-е место в рейтинге, тогда как Миколенко и Цыганков – 56 и 83 позиции в топе. Отметим, что рейтинг составляется на основе выступлений игроков как в Лиге Европы, так и во внутреннем чемпионате.

К слову, Динамо занимает второе место в группе B, имея 5 очков в активе (столько же имеет Копенгаген).

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