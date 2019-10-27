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Три украинца попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20 по версии УЕФА

12:55 79 Читати українською
Три украинца попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20 по версии УЕФА
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Сразу три игрока киевского Динамо признаны одними из лучших в первых трех турах Лиги Европы.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Артем Шабанов, Виталий Миколенко и Виктор Цыганков попали в топ-100 игроков Лиги Европы 2019/20, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Шабанов занял 14-е место в рейтинге, тогда как Миколенко и Цыганков – 56 и 83 позиции в топе. Отметим, что рейтинг составляется на основе выступлений игроков как в Лиге Европы, так и во внутреннем чемпионате.

К слову, Динамо занимает второе место в группе B, имея 5 очков в активе (столько же имеет Копенгаген).

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Артем Шабанов Артем Шабанов УЕФА Виталий Миколенко Виталий Миколенко Динамо Киев - Копенгаген Виктор Цыганков Виктор Цыганков Лига Европы
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