Динамо – Копенгаген: Instat определил топ-3 лучших игроков "бело-синих"

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений игроков Динамо в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

Лучшим игроком матча Лиги Европы с Копенгагеном в составе киевского Динамо стал Артем Шабанов, который набрал 308 баллов по оценкам InStat.

Динамо – Копенгаген: Михайличенко проиграл дуэль тренеров, неожиданные игроки матча, странный судья и провал динамовца

Отметим, что точность передач Шабанова в этой игре составила 97%. Также он выиграл 78% единоборств (первый показатель в команде), 80% борьбы в воздухе (10 верховых дуэлей), и был безупречным в отборах мяча – 100%.

Второе место занял еще один защитник Денис Попов (268 баллов), который показал высокий процент выигранных единоборств в целом – 75%, и в воздухе – 83% (первый показатель в команде), а также отлично действовал в отборах - 100%. Третье место поделили Георгий Бущан и Виктор Цыганков – по 259 баллов.

Напомним, Динамо и Копенгаген не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, а единственный гол в составе киевлян на счету Шабанова.

"Вербіч зривався, робив багато зайвого – він "перегорів": чому нічиї Динамо та Олександрії – це небо і земля