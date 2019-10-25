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Динамо – Копенгаген: Instat определил топ-3 лучших игроков "бело-синих"

13:38 80 Читати українською
Динамо – Копенгаген: Instat определил топ-3 лучших игроков "бело-синих"
Артем Шабанов / фото: ФК Динамо

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений игроков Динамо в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

53’ Артем Шабанов
 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу
53’ Артем Шабанов

Лучшим игроком матча Лиги Европы с Копенгагеном в составе киевского Динамо стал Артем Шабанов, который набрал 308 баллов по оценкам InStat.

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Отметим, что точность передач Шабанова в этой игре составила 97%. Также он выиграл 78% единоборств (первый показатель в команде), 80% борьбы в воздухе (10 верховых дуэлей), и был безупречным в отборах мяча – 100%.

Второе место занял еще один защитник Денис Попов (268 баллов), который показал высокий процент выигранных единоборств в целом – 75%, и в воздухе – 83% (первый показатель в команде), а также отлично действовал в отборах - 100%. Третье место поделили Георгий Бущан и Виктор Цыганков – по 259 баллов.

Напомним, Динамо и Копенгаген не смогли выявить сильнейшего (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы, а единственный гол в составе киевлян на счету Шабанова.

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков Лига Европы Денис Попов Денис Попов Динамо Киев - Копенгаген Георгий Бущан Георгий Бущан Артем Шабанов Артем Шабанов
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