Setanta, MEGOGO и Спорт 1 претендуют на трансляцию матчей Ворсклы в Лиге конференций, сообщает Vorskla.poltava.ua.

КуПС – Ворскла: поединок Лиги конференций рассудит белорусская бригада арбитров

Два телеканала и OTT-платформа ведут переговоры о показе матчей полтавчан и пока больше всего шансов у Setanta. Среди претендентов нет каналов "Футбол 1/2/3", но есть вероятность, что они могут вступить в переговоры. Техническое обеспечение трансляции возлагают на "Кремень ТВ».

Напомним, Ворскла во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций сыграет против финского КуПС. Первая встреча состоится 22 июля в Финляндии, ответный матч – 29 июля в Полтаве.

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