КуПС – Ворскла: поединок Лиги конференций рассудит белорусская бригада арбитров
13:10 - Читати українською
УЕФА объявил рефери, которые будут работать в поединке между финской и украинской командами.
Поединок второго раунда квалификации Лиги конференций между КуПС и Ворсклой будет обслуживать бригада арбитров из Беларуси во главе с Дмитрием Дмитриевым, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Помогать на линиях ему будут Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Роль четвертого арбитра будет выполнять Сергей Цяцурин.
Напомним, дебютный поединок в новом турнире Ворскла проведет в финском Куопио 22 июля. Начало встречи в 19:00. Ответный матч состоится 29 июля в Полтаве.
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