УЕФА объявил рефери, которые будут работать в поединке между финской и украинской командами.

Поединок второго раунда квалификации Лиги конференций между КуПС и Ворсклой будет обслуживать бригада арбитров из Беларуси во главе с Дмитрием Дмитриевым, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига конференций: УЕФА показал, как будет выглядеть трофей революционного турнира

Помогать на линиях ему будут Денис Емельянчиков и Антон Игнатюк. Роль четвертого арбитра будет выполнять Сергей Цяцурин.

Напомним, дебютный поединок в новом турнире Ворскла проведет в финском Куопио 22 июля. Начало встречи в 19:00. Ответный матч состоится 29 июля в Полтаве.

УЕФА официально утвердил новый формат Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций