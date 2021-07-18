Уже 19 июля Шахтер получит оппонента в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов 2021/22. С кем могут сыграть подопечные Роберто Де Дзерби, читайте на "Футбол 24".

Жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ состоится 19 июля в швейцарском Ньоне. Начало церемонии – в 13:00 по киевскому времени. Украину на этой стадии турнира представит донецкий Шахтер, который вынужден пробиваться в групповую стадию ЛЧ через квалификацию.

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Последний раз "горняки" играли в квалификации Лиги чемпионов еще в дебютном для Паулу Фонсеки сезоне 2015/16, вылетев от Янг Бойз в третьем раунде. С тех пор Шахтер непременно получал прямую путевку в самый престижный евротурнир, но сейчас новый тренер Роберто Де Дзерби не имеет времени для экспериментов. Попасть в группу ЛЧ – главная задача для итальянского наставника, ведь на кону не только престиж, но и большие деньги.

Жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ пройдет в два этапа. На первом своих соперников узнают 10 представителей Пути чемпионов. Во время второй части жеребьевки будут сформированы четыре пары Пути представителей лиг (именно здесь и будет играть Шахтер).

"Оранжево-черные" попали в корзину сеяных команд, ведь имеют самый высокий клубный рейтинг среди всех, кто будет играть в этом раунде. Бенфика и Монако тоже будут сеяными – с ними Шахтер точно не встретится. Как и с московским Спартаком – он хоть и несеяный, но УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы. Победитель пары Селтик (Шотландия) – Митьюлланд (Дания) также не выпадет "горнякам".

Жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЧ

Сеяные: Шахтер (Украина), Бенфика (Португалия), Монако (Франция), Селтик (Шотландия). Последний – при условии, что пройдет Митьюлланд во втором раунде.

Несеянные: Генк (Бельгия), Спартак Москва (Россия), победитель пары ПСВ – Галатасарай, победитель пары Рапид Вена – Спарта Прага.

* Курсивом выделены потенциальные соперники Шахтера.

Поединки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов будут сыграны 3/4 и 10 августа. УЕФА отменил правило выездного гола – соответственно, вероятность экстра-тайма и серии пенальти значительно возросла. Команды-победители двухматчевых противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, жеребьевка которого состоится 2 августа. Команды Пути чемпионов, которые проиграют, продолжат сезон в групповом турнире Лиги Европы.

Заметим, что в случае выхода в следующий раунд квалификации Шахтер тоже будет сеяным. Там "горняки" могут встретиться, например, с Монако или Селтиком, но сейчас так далеко забегать пока не будем – Шахтер туда еще не вышел.

Что касается киевского Динамо, то "бело-синие" напрямую квалифицировались в групповой турнир. Сезон 2021/22 является последним, когда чемпион Украины получил прямую путевку, ведь через год оба наши представителя в ЛЧ вынуждены будут проходить квалификацию.

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