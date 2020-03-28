Малдера: Оставить сборную Украины сейчас – это как пробежать 90 метров из 100 и сойти с дистанции

Ассистент Андрея Шевчекно в сборной Украины Андеа Малдера признался, что не рассматривает варианта с прекращением сотрудничества с национальной командой.

"Я постоянно на связи с Шевченко и Тассотти. Меня постоянно поддерживают игроки: Степаненко, Зинченко, Мораес, а также простые украинские болельщики. Я чувствую эту поддержку и хочу от всего сердца их поблагодарить.

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У нас был великий год. Ментально мы были готовы к Евро. Стали сенсацией отбора. Андрей Николаевич создал фантастическую атмосферу и построил игру тактически. У нас сейчас ментальность бойцов и победителей, однако есть более важные вещи. Матч против коронавируса – главная битва против сильного соперника. Мы начнем в Лиге Наций и сыграем Евро в 2021 году – это не проблема и не конец этой славной команды.

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Возможно, перенос Евро – плюс для нашей сборной, учитывая проблемы Яремчука, Беседина и Степаненко. Мы обсуждали этот вопрос со штабом, однако в течение года футболисты всегда получают повреждения. Сейчас травмированы одни, в следующем году могут быть другие. Например, очень беспокоила форма Ярмоленко и Бурды. Как говорит Шевченко, главное – в какой форме будет команда именно на Евро.

Мы все мечтаем достичь цели вместе со сборной Украины. Оставить команду сейчас – это как пробежать 90 метров из 100 и сойти с дистанции. Я хочу остаться в национальной команде", – сказал Малдера в эфире телеканала Футбол 1.

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