Три матчі Першої ліги офіційно перенесені – проблеми з коронавірусом виникли ще у двох клубів

Розклад 20 туру Першої ліги зазнав серйозних змін через невтішні результати тестування команд на коронавірус.

Три поєдинки довелося перенести на інші дати, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

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Про проблеми Руха було відомо ще вчора. У таборі лідера турнірної таблиці інфіковані кілька футболістів і лікар команди, тому матч проти Агробізнеса перенесений на 7 липня. Із підозрою на COVID-19 у своїх гравців звернулася і Волинь. Її гостьовий матч з Чорноморцем відбудеться 25 червня. В цей же день гратимуть Балкани та Черкащина. Клуб з Одеської області змушений проводити повторне тестування після першого, яке виявило коронавірус у одного гравця.

Додамо, що інші десять команд повинні зіграти завтра, 24 червня. Саме цей тур відновить Першу лігу після більш ніж піврічної паузи.

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