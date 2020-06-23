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Три матчі Першої ліги офіційно перенесені – проблеми з коронавірусом виникли ще у двох клубів

16:38 - Читать на русском
Три матчі Першої ліги офіційно перенесені – проблеми з коронавірусом виникли ще у двох клубів
Рух – Волинь / Сайт господарів

Розклад 20 туру Першої ліги зазнав серйозних змін через невтішні результати тестування команд на коронавірус.

 

Три поєдинки довелося перенести на інші дати, повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Спортдиректор ПФЛ назвав умову, при якій команду Першої ліги можуть відправити на ізоляцію

Про проблеми Руха було відомо ще вчора. У таборі лідера турнірної таблиці інфіковані кілька футболістів і лікар команди, тому матч проти Агробізнеса перенесений на 7 липня. Із підозрою на COVID-19 у своїх гравців звернулася і Волинь. Її гостьовий матч з Чорноморцем відбудеться 25 червня. В цей же день гратимуть Балкани та Черкащина. Клуб з Одеської області змушений проводити повторне тестування після першого, яке виявило коронавірус у одного гравця.

Додамо, що інші десять команд повинні зіграти завтра, 24 червня. Саме цей тур відновить Першу лігу після більш ніж піврічної паузи.

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Теги
Чорноморець - Волинь коронавірус Балкани - ОПФК Черкащина Рух - Агробізнес Балкани Балкани Рух Рух Волинь Волинь Перша ліга
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