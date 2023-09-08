Сборная Нидерландов легко расправилась с Грецией в пятом туре отбора к Евро-2024. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Правый латераль сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис стал абсолютным героем встречи. Главный тренер "оранье" Рональд Куман перевёл команду на схему с тремя защитниками, а это – оптимальная среда для игрока Интера. Благодаря этому тактическому ходу ему удалось оформить три голевые передачи за тайм.

Нидерланды уничтожили Грецию – защитник Интера оформил три ассиста за тайм и стал героем мема

В первом случае Дюфрис ассистировал на Мартена Де Рона – латераль выиграл верховую борьбу после навеса с углового и скинул мяч на партнёра. Благодаря этому действию опорный полузащитник Аталанты забил свой дебютный мяч за национальную сборную.

После этого Дюмфрис ассистировал непосредственно со своего правого фланга – адресатами стали Гакпо и Вегхорст.