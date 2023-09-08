Збірна Нідерландів легко розправилася з Грецією у п'ятому турі відбору до Євро-2024. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Правий латераль збірної Нідерландів Дензел Дюмфріс став абсолютним героєм зустрічі. Головний тренер "ораньє" Рональд Куман перевів команду на схему з трьома захисниками, а це – оптимальне середовище для гравця Інтера. Завдяки цьому тактичному ходу йому вдалося оформити три гольові передачі за тайм.

Нідерланди знищили Грецію – захисник Інтера оформив три асисти за тайм і став героєм мему

У першому випадку Дюфріс асистував на Мартена Де Рона – латераль виграв верхову боротьбу після навісу з кутового і скинув м'яч на партнера. Завдяки цій дії опорний півзахисник Аталанти забив свій дебютний м'яч за національну збірну.

Після цього Дюмфріс асистував безпосередньо зі свого правого флангу – адресатами стали Гакпо і Вегхорст.