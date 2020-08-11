Третьяков может продолжить карьеру в Чехии

На Третьякова претендует команда из высшего дивизиона Чехии, сообщает Sport Arena со ссылкой на собственные источники.

Третьяков может остаться в Александрии на полноценной основе – также есть интерес из Польши

Об интересе со стороны какого-то конкретного чешского клуба не указывается. К слову, хавбеком еще интересуется польский Шленск из Вроцлава. Сам игрок не исключает возможности продолжить выступления за Александрию.

Добавим, что контракт Третьякова принадлежит ДАКу и будет действовать еще год, его цена на Transfermarkt – 400 тисяч евро. В текущем сезоне он провел за Александрию 37 матчей, отличился 10 голами и 3 ассистами.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?