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Третьяков может продолжить карьеру в Чехии

22:16 - Читати українською
Третьяков может продолжить карьеру в Чехии
Максим Третьяков / ФК Александрия

Полузащитник Александрии Максим Третьяков может поменять украинский чемпионат на чешский.

На Третьякова претендует команда из высшего дивизиона Чехии, сообщает Sport Arena со ссылкой на собственные источники.

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Об интересе со стороны какого-то конкретного чешского клуба не указывается. К слову, хавбеком еще интересуется польский Шленск из Вроцлава. Сам игрок не исключает возможности продолжить выступления за Александрию.

Добавим, что контракт Третьякова принадлежит ДАКу и будет действовать еще год, его цена на Transfermarkt – 400 тисяч евро. В текущем сезоне он провел за Александрию 37 матчей, отличился 10 голами и 3 ассистами.

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Теги
Трансферы Александрия Александрия Максим Максим Третьяков
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