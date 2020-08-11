Третьяков може продовжити кар'єру в Чехії

На Третьякова претендує команда з вищого дивізіону Чехії, повідомляє Sport Arena з посиланням на власні джерела.

Третьяков може залишитися у Олександрії на повноцінній основі – також є інтерес з Польщі

Про інтерес з боку якогось конкретного чеського клубу не вказується. До слова, хавбеком ще цікавиться польський Шльонськ з Вроцлава. Сам гравець не виключає можливості продовжити виступи за Олександрію.

Додамо, що контракт Третьякова належить ДАКу і буде чинний ще рік, ціна на Transfermarkt – 400 тисяч євро. У поточному сезоні він провів за Олександрію 37 матчів, відзначився 10 голами та 3 асистами.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?