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Третьяков може продовжити кар'єру в Чехії

22:16 - Читать на русском
Третьяков може продовжити кар'єру в Чехії
Максим Третьяков / ФК Олександрія

Півзахисник Олександрії Максим Третьяков може змінити український чемпіонат на чеський.

На Третьякова претендує команда з вищого дивізіону Чехії, повідомляє Sport Arena з посиланням на власні джерела.

Третьяков може залишитися у Олександрії на повноцінній основі – також є інтерес з Польщі

Про інтерес з боку якогось конкретного чеського клубу не вказується. До слова, хавбеком ще цікавиться польський Шльонськ з Вроцлава. Сам гравець не виключає можливості продовжити виступи за Олександрію.

Додамо, що контракт Третьякова належить ДАКу і буде чинний ще рік, ціна на Transfermarkt – 400 тисяч євро. У поточному сезоні він провів за Олександрію 37 матчів, відзначився 10 голами та 3 асистами.

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Теги
Трансфери Олександрія Олександрія Максим Максим Третьяков
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